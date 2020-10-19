Wargaming уже перевезла из Минска в Киев до 300 сотрудников — СМИ

Разработчик популярной игры World of Tanks Компания Wargaming, основной офис которой находится в Минске, перевезла в Киев около 200-300 сотрудников.

Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщает AIN.ua. Сама же компания официально не подтверждает, но и не опровергает такую информацию.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Всего в минском офисе Wargaming работает около 2 тысяч человек.

Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.

Напомним, что накануне Министерство иностранных дел Беларуси возмутилось продлением Украиной срока пребывания для белорусских айтишников.

Отметим, что массовый переезд белорусских IT-специалистов связан с политическим кризисом в Беларуси, вылившимся в подавляемое властями массовое протестное движение против многолетнего лидера страны Александра Лукашенко после президентских выборов 9 августа. На них, как утверждают его противники, он в действительности проиграл, несмотря на заявленную победу с 80% голосов.

2 октября президент Владимир Зеленский подписал указ №420, касающийся продления срока возможного пребывания в Украине высококвалифицированных белорусских специалистов, в частности IT-сферы, до 180 дней в течение года.