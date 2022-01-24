Зарплаты украинских тестировщиков за полгода в среднем выросли на 250 долларов

За последние шесть месяцев зарплаты QA-специалистов в Украине выросли в среднем на 14%, это примерно на 250 долларов (7104 грн). Сегодня украинский тестировщик в среднем получает 2100 долларов (59,7 тысячи грн) в месяц. Таковы результаты опроса редакции DOU, которая опросила 2160 специалистов в декабре 2021 года.

Как отмечают в издании, рост зарплат указанных айтишников больше, чем у разработчиков (у них зарплата в среднем поднялась только на 10%), однако меньше, чем у некоторых других специализаций. В целом же за этот период зарплаты в IT выросли на 19%.

Больше всего зарплаты выросли у опытных специалистов. У тестировщиков уровня Middle на $200, до $1862 (52,9 тысячи грн), у Senior на $300, до $3300 (93,7 тысячи грн), у Team/Tech Lead на $475, до $3775 (107,3 тысячи грн), у QA Managers на $300, до $4500 (127,8 тысячи грн). А вот у новичков оплата труда повысилась на $50–60: у Junior до $750 (21,3 тысячи грн), а у Intern до $400 (11,4 тысячи грн).

Инфографика: DOU

При этом самые высокие зарплаты QA-специалистов на данный момент в Украине могут достигать $5000 (142,08 тысячи грн).

Больше всего тестировщикам платят в Киеве и Виннице — в среднем 2500 и 2200 долларов (71 и 62,5 тысячи грн) соответственно. Третье место с оплатой труда в 2000 долларов (56,8 тысячи грн) делят сразу четыре города: Харьков, Львов, Днепр и Сумы.

Инфографика: DOU

Хотя в столице сохраняются самые высокие зарплаты в стране, здесь рост за полгода составил всего 9% (+$200 — 5683 грн). Наибольшую же динамику роста аналитики зафиксировали в небольших городках и во Львове — там за полгода зарплаты выросли аж на 25% (+$400 — 11,4 тысячи грн). Медленнее всего зарплаты поднимаются в Одессе: тут отметили прибавку только в 6% (+$100 — 2841 грн).

Если в первой половине 2021 года стремительно росли зарплаты специалистов, использующих JavaScript, то во втором полугодии их догнали зарплаты тестировщиков, использующих другие языки: C#/.NET (+$525), Java (+$500), Python (+$500). А вот зарплаты специалистов JavaScript практически не изменились (+$100).

Напомним, ранее сообщалось, что медианная зарплата ІТ-специалистов выросла до 3300 долларов (после налогообложения) в месяц по состоянию на декабрь 2021 года против 2500 долларов в декабре 2020 года (рост на 32%).

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