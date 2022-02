Трудился на нескольких работах и одновременно учился: как медику скорой помощи удалось стать айтишником

В детстве Владимир Новицкий даже не подозревал, что когда-то будет писать программный код для австралийцев. Вдохновившись популярным американским сериалом про скорую помощь, еще в подростковом возрасте Вова твердо решил выучиться на медика, но через годы почти нечаянно стал айтишником.

Сегодня тысячи украинцев задумываются о смене деятельности в пользу айти, ведь сфера еще никогда не была настолько привлекательной для соискателей — средние зарплаты там колеблются в районе 2000-4000 долларов (54-108 тысяч грн).

И при этом на быстро растущем рынке — сильнейшая нехватка кадров: несмотря на то, что за последний год количество айтишников в Украине выросло на 50 тысяч и достигло отметки в 250 тысяч, ІТ-специалистов все еще не хватает. Спрос на них стабильно превышает предложение на 25-30%, а значит для свитчеров (сменивших профессию — Delo.ua) работа найдется.

Delo.ua узнали у Владимира, как ему удалось кардинально сменить профессию и стать айтишником и получать сегодня вместо низкой зарплаты медика 13 долларов в час.

Как сериал вдохновил стать медиком

Мне 34. Живу в Херсоне, есть жена и кошка Пушинка. Играю в настольные игры, люблю со студенчества рок-музыку, играю на гитаре. В школе очень любил математику, учился на "отлично" и получил красный аттестат. Без проблем поступил в колледж на бюджет на фельдшера-акушера и даже поработал по специальности несколько лет.

Медицину я выбрал потому, что насмотрелся сериала "Скорая помощь". Мои родители — преподаватели, я поначалу присматривался к их профессиям, ноони заявили, что "только через их труп". В итоге я остановился на медицине. Учиться было не сложно, мне нравилось, а впоследствии эти знания даже пригодились: не только на работе, но и в быту.

Как работал в тюрьме, на фабрике и в приемном покое

После окончания учебы я должен был отработать три года в госучреждении. Мой отец на тот момент работал в тюрьме, он помог мне туда устроиться медбратом на зарплату в районе 800-900 грн. В 2006 году для медиков это были неплохие деньги, выше средней зарплаты в отрасли, которая составляла 400-500 грн. В тюрьме я проработал почти год.

Заключенные пытались передавать через меня какие-то вещи, но конечно, я на такое не соглашался. Тем не менее с многими мы находили общий язык. Один заключенный и вовсе приходил ко мне каждый день и говорил "Вова, я ох*евший!", другой постоянно мне показывал зажигалку, которая якобы всегда зажигается с первого раза, но она каждый раз вспыхивала только со второго. Место предназначалось для больных туберкулезом, а потому я скоро ушел оттуда — не хотелось рисковать здоровьем.

На работе в приемном покое. Фото здесь и далее: Владимир Новицкий

Перешел к брату, который работал на мебельной фабрике. Там я распылял клей, ламинировал фасады. Скоро зарплата выросла до двух тысяч, на то время это были отличные деньги, на которые можно было ни в чем себе не отказывать. Ушел во время до кризиса — не было заказов, производство очень упало, были сокращения, а нам задерживали зарплаты. И снова вернулся в медицину, устроившись на тысячу грн. Некоторое время я совмещал работу на фабрике и медиком, но потом насовсем ушел из производства.

Работа на мебельной фабрике

Как выучился на айтишника

В это время меня родители уговорили поступить в институт, для них было важно, чтобы я получил высшее образование. Поступил на заочку на факультет "Компьютерные системы и сети". Работал в приемном отделении больницы и параллельно учился. В то время как половина группы покупала экзамены и зачеты, я почти все сдавал сам. Физически не хватало времени подготовиться только к одному-двум экзаменам.

Во время учебы в институте

Совмещать обучение и работу было очень сложно, но я не скажу, что у меня была пропавшая молодость — на отдых времени все же хватало. В институте я учился четыре года, из них два работал медиком, а еще два — продавцом-консультантом в магазине компьютерной техники. Было даже время, когда я работал и в магазине, и в больнице и учился.

Как пригодилась учеба в вузе

Я переехал из арендованной квартиры в Херсоне к родителям в село Великие Копани и остался вообще без работы. Родители выращивали овощи, я им помогал и получал за это немного денег. Там учиться было гораздо проще. Я учил C++ и assembler. Когда освоил C++, понял, что задачи для зачета довольно простые, а потому начал искать какие-то книги с более сложными заданиями. На тот момент бесплатных онлайн-курсов было мало, поэтому я находил именно условно полезные отсканированные учебники. Они были старыми и написанное в них не всегда срабатывало. Спросить, что не так, было не у кого, поэтому приходилось очень долго самостоятельно разбираться.

Подготовка к сессии во время жизни у родителей

Ранее я не задумывался о работе по специальности, учился, поскольку меня заставили родители. У меня была позиция, что корочка о высшем образовании вряд ли пригодится в жизни. Но когда я разобрался с C++, начал выяснять, какой в Украине спрос на разработчиков. На тот момент именно таких программистов требовалось не так много — было всего несколько объявлений и то нужны были опытные. Зато искали web-разработчиков. Поэтому я начал изучать web: HTML и PHP. С ними было проще, поскольку я уже был знаком с C++ - изучив один-два языка, другие понять легче. Получается, на поверхностное изучение C++ я потратил месяца три, а потом переключился на веб.

О первом опыте в программировании и нужных навыках для разработки

Как раз в этот момент знакомый позвал меня вступить в группу фриланс-разработчиков, которые хотели писать web-игры. Они предложили мне в этом поучаствовать не за зарплату, а за светлое будущее — за опыт и долю прибыли, если игра будет успешной. В рамках этого проекта на углубленное изучение и практику HTML и PHP у меня ушел год. Кроме того, под конец нашего сотрудничества ребята брали какие-то проекты по разработке сайтов и я даже немного участвовал в этом и даже за деньги.

По моему личному мнению, для обучению программированию все же нужна склонность к точным наукам . Это способствует учебе. Ну и я не припомню гуманитариев, у которых получилось уйти в разработку.

Во время жизни у родителей я успел поработать в школе медбратом и педиатром. Я брал с собой на работу ноубук и пока не было пациентов учился разработке. Учебу в институте я закончил уже работая в айти. Я защитил на пятерку диплом бакалавра, но не стал идти в магистратуру, поскольку понимал, что необходимые знания у меня уже есть.

О том, как росла зарплата на позиции айтишника

После изучения web переехал обратно в Херсон и начал искать вакансии web-разработчика. Меня взяли на работу в web-студию Altima. Поначалу я подавался на back-end-разработчика PHP, сдал тестовое задание, но мне отказали. В компании хотели, чтобы кандидат выполнил его по канонам. Самое интересное, что это задание сделал даже не я, а мой знакомый программист.

Фото для первого резюме

Но буквально через неделю я подался на другую позицию, которую они опубликовали — на front-end-разработчика JavaScript и HTML. В этот раз мое тестовое приняли, поняли что помимо back-end я еще и front-end, а это всегда хорошо. Первая зарплата была 350 долларов, это было неплохо. Я работал в офисе, мне помогали коллеги и в общем-то все нравилось. Там я проработал года три. За это время зарплата поднялась всего до 500 долларов в рамках индексации.

В какой-то момент я освоил новый для себя Framework и даже сделал на нем один сайт. В нашем городе какой-то человек искал программиста, работающего с таким Framework. Он был готов платить больше, а потому я рискнул перейти к нему. И не пожалел. По факту я перешел к аутстафферу, который продавал мои услуги другим компаниям, хотя моим непосредственным руководителем был он.

Если в предыдущей компании мне платили около 3,5 долларов в час, то здесь оплата со старта была уже 5 долларов в час. При этом цифра росла быстрее, чем на первом месте. Около двух лет я проработал через аутстаффера на компанию TajesJump, пока количество работы не уменьшилось с 150-160 до 80 часов. Это произошло, поскольку руководитель фирмы брал на себя слишком много задач и не успевал раздавать работу программистам. Я перешел в другую компанию, где моя зарплата вместо 10 долларов в час составила 12-13.

В это время даже прошел два видео-собеседования — чтобы понять, чего стою, что сейчас спрашивают. Немного волновался, но это же не корову проиграть, тем более работа у меня была и о собеседованиях я договаривался не из-за нужды. На первом онлайн-встрече я не ответил на половину вопросов, но мне все равно сделали оффер. Ко второму я уже хорошо подготовился, ответил на все вопросы, однако тут мне отказали.

Как изменилась жизнь после перехода в айти

Во той компании я работаю и сегодня. Сейчас она называется Overdose Digital. Я работаю непосредственно на фирму, без посредничества аутстаффера. С ним прекратил сотрудничество, когда нагрузка выросла, я стал техлидом, а зарплата не поменялась. Сейчас я на позиции tech lead full stack developer, мне платят, конечно, больше, чем раньше. Основные заказчики нашей компании из Новой Зеландии и Австралии. Раньше я не общался с ними, но сейчас практикую созвоны с менеджментом и клиентами. Вот здесь мне понадобился английский язык. Не думал, что он мне пригодится в жизни, поэтому его не знал. Иронично, ведь моя мама и сестра — преподаватели английского языка. Чтобы решить проблему, фирма наняла англичанина репетитора, который дважды в неделю нас тренирует.

Нынешнее рабочее место

Мне очень нравится моя нынешняя работа и коллектив, ни за какие деньги не уйду отсюда. Есть такая цитата: "Найди работу по душе и ты не будешь работать ни одного дня". Это про меня, я действительно почти не устаю от работы. Нынешнее положение не сравнить с работой в приемном покое, где я очень уставал. Здесь же и физически легче, и морально проще из-за коллектива. К тому же очень выручает удаленка. Не приходится тратить время на дорогу — проснулся и ты уже на работе. Можно придерживаться здоровой диеты. Из минусов — разве что жена отвлекает. Кроме того, мы купили квартиру и машину — если бы я работал медиком, никогда бы на них не заработал.

Что нужно знать тем, кто хочет уйти в разработку

Нужно много времени

Считаю, что новичку сложновато перейти в айти — у меня на это ушло около года бесплатной работы. Поэтому тем, кто хочет стать программистом, понадобится очень много времени и упорства .

Нужен ментор

Я бы посоветовал начинающим искать для себя какие-либо курсы по разработке — мне очень не хватало какой-то помощи и объяснений. Самостоятельно очень тяжело разбираться, нужно чтобы был человек, которому можно задавать вопросы .

Нужно терпение