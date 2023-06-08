Массовый мор рыбы на Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС: начато расследование по факту экоцида (ФОТО, ВИДЕО)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Марьянском Зеленодольском обществе произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, вызванного россиянами, взорвав Каховскую ГЭС", - отметил Лысак.

Он добавил, что погибло более 850 килограммов биоресурсов, а ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, - более 7,6 миллионов гривен.

Глава области сообщил, что береговую линию от рыбы уже очистили. Теперь ее утилизируют.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, Криворожской восточной окружной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. В результате возле с. Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе", - отмечают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия с целью фиксации негативных последствий и установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.