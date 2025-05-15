"Кернел" призупинив переговори щодо купівлі ІМК: що відомо

Агрохолдинг "Кернел" тимчасово призупинив переговори щодо придбання акцій ІМК (Індустріальна молочна компанія).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Угода між "Кернелом" та ІМК на паузі

Наприкінці березня агрохолдинг "Кернел" подав до Антимонопольного комітету України заяву з проханням надати дозвіл на встановлення контролю над агрокомпанією ІМК. Обидва холдинги представлені на Варшавській фондовій біржі.

"У березні 2025 року мажоритарний акціонер ІМК Олександр Петров розглядав можливість продажу невеликої частини свого пакету акцій агрохолдингу "Кернелу". Станом на 15 травня 2025 року перемовини призупинено", - написала директор з маркетингу та зв’язків з інвесторами Юлія Андрушкіна у відповідь на запит агентства.

Слід зауважити, що раніше Антимонопольний комітет України повідомив, що сьогодні планує розглянути заяву агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського щодо придбання ІМК. Водночас пізніше стало відомо, що переговори про можливу угоду між "Кернелом" та агрохолдингом ІМК наразі призупинено.

Що відомо про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" є світовим лідером з експорту соняшникової олії та одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Окрім цього, компанія займається вирощуванням сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

За перше півріччя 2025 фінансового року (липень–грудень 2024 року) "Кернел" продемонстрував суттєвий зріст: чистий прибуток зріс на 73% і досяг $77 млн, EBITDA зросла на 29% — до $287 млн, а виручка збільшилася на 22%, сягнувши $1,947 млрд.

Про агрохолдинг "ІМК"

Агрохолдинг "ІМК" — це інтегрована група компаній, що здійснює діяльність у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, охоплюючи центральну і північну частину України. Основні напрямки роботи — рослинництво, зберігання зерна на елеваторах і у складах. Земельний банк компанії становить 116 тис. га, а загальні потужності зберігання — 554 тис. тонн. У 2024 році валовий урожай сягнув 864 тис. тонн.

За підсумками 2024 року ІМК вийшла на чистий прибуток у $54,54 млн, тоді як роком раніше компанія зазнала збитків у $21,03 млн. Виручка зросла на 52% і становила $211,29 млн, валовий прибуток зріс у чотири рази — до $109,10 млн, а нормалізована EBITDA збільшилася у 25 разів — до $86,11 млн.