В результате дроновой атаки поврежден перерабатывающий завод "Кернел" на западе Украины

Завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" в Хмельницкой области был поврежден в результате дроновой атаки страны-агрессора РФ 7 августа.

Об этом говорится в сообщении компании "Кернел" на Варшавской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина".

"Работа объекта прекращена, а пожар, возникший в результате нападения, был потушен. К счастью, в результате атаки никто не пострадал", — сообщили в "Кернел".

Отмечается, что в настоящее время агрохолдинг подсчитывает сумму нанесенного ущерба.

"Кернел" уточнил, что это самый крупный завод компании на западе страны.

Напомним, в ночь на 7 августа российская армия запустила по территории Украины ударные беспилотники. Сообщалось, что в Хмельницкой области было повреждено предприятие.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что из-за падения обломков дронов повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

Староконстантиновский маслоэкстракционный завод

Отметим, Староконстантиновский маслоэкстракционный завод (ОЭЗ) в Хмельницкой области стал первым заводом, который агрохолдинг "Кернел" построил на западе Украины.

Он начал работу в середине апреля 2024 по закупке подсолнечника и планировал провести эксперимент по переработке сои и рапса. Благодаря запуску этого предприятия агрохолдинг в третьем квартале 2024 финансового года увеличил переработку подсолнечника на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальная мощность завода – переработка 1 млн тонн семян подсолнечника ежегодно.

О "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, выращивает и реализует агропродукцию.

Чистая прибыль "Кернел" за 2023 год ФР составила $299 млн, тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком $41 млн. Выручка агрохолдинга за 2023ФР сократилась на 35% — до $3,455 млрд, однако EBITDA выросла в 2,5 раза — до $544.

За первое полугодие 2024 года ФР чистая прибыль "Кернел" упала в 3,6 раза к первому полугодию 2023 года ФР — до $102 млн, а EBITDA — вдвое, до $223 млн за снижение выручки на 16% — до $1,59 млрд.

В сентябре 2023 года в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы "Кернел".

В апреле 2024 года из-за недавних масштабных ракетные атаки России на критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине, агрохолдинг "Кернел" сообщил о значительном ухудшении условий своей деятельности. В частности, масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.