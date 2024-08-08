Внаслідок дронової атаки пошкоджено переробний завод "Кернел" на заході України

Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" у Хмельницькій області пошкоджено в результаті дронової атаки країни-агресора РФ 7 серпня.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Кернел" на Варшавській фондовій біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Роботу об'єкта припинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, загасили. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав", - повідомили в "Кернел".

Зазначається, що наразі агрохолдинг підраховує суму завданих збитків.

"Кернел" уточнив, що це найбільший завод компанії на заході країни.

Нагадаємо, вночі 7 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники. Повідомлялося, що у Хмельницькій області пошкоджено підприємство.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що через падіння уламків дронів пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод

Зауважимо, Старокостянтинівський олійноекстракційний завод (ОЕЗ) у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг "Кернел" побудував на заході України.

Він почав роботу в середині квітня 2024 року із закупівлі соняшнику і планував провести експеримент із переробки сої та ріпаку. Завдяки запуску цього підприємства агрохолдинг у третьому кварталі 2024 фінансового року наростив переробку соняшнику на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Максимальна потужність заводу - переробка 1 млн тонн насіння соняшнику щорічно.

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експорту (близько 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, вирощує агропродукцію та реалізує її.

Чистий прибуток "Кернел" за 2023 ФР склав $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила з чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023ФР скоротилася на 35% - до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла у 2,5 раза - до $544 млн.

За перше півріччя 2024 ФР чистий прибуток "Кернел" впав у 3,6 раза до першого півріччя 2023 ФР - до $102 млн, а EBITDA - удвічі, до $223 млн за зниження виручки на 16% - до $1,59 млрд.

У вересні 2023 року внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи "Кернел".

У квітні 2024 року через нещодавні масштабні ракетні атаки Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні, агрохолдинг "Кернел" повідомив про значне погіршення умов своєї діяльності. Зокрема, масштабний ракетний удар Росії по транспортній інфраструктурі в районі порту "Чорноморськ" повністю зупинив залізничне сполучення з портом.