США вийшли з переговорів між Україною та Росією - Рубіо

Сполучені Штати офіційно припинили участь у переговорах між Україною та Росією через відсутність прогресу в діалозі. Вашингтон може повернутися до ролі посередника у разі появи конструктивних результатів.

Як пише Delo.ua, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформує The Guardian.

Про роль США в переговорах

Рубіо заявив, що Вашингтон погодився виконувати роль посередника у переговорах між Україною та Росією, оскільки обидві сторони були готові спілкуватися саме зі США.

Водночас він визнав, що переговори не дали результату і не були продуктивними.

Рубіо також заперечив інформацію про тиск США на Україну під час переговорного процесу, наголосивши, що Вашингтон не змушував жодну зі сторін приймати певні рішення та залишається готовим брати участь у подальших дипломатичних зусиллях у разі потреби.

Про відсутність прогресу

Рубіо заявив, що наразі переговори за участю Вашингтона не ведуться, оскільки у процесі не спостерігається суттєвого прогресу. Водночас Білий дім не виключає можливості повернення до дипломатичного формату, якщо з’являться умови для результативного діалогу.

За його словами, США готові знову долучитися до переговорів, якщо вони матимуть реальні шанси на досягнення домовленостей, а не ускладнюватимуть ситуацію.

Рубіо також наголосив, що, на його думку, війна між Україною та Росією навряд чи завершиться військовою перемогою однієї зі сторін у класичному розумінні, а потребуватиме переговорного врегулювання.

Водночас він зазначив, що останні місяці у Вашингтоні не фіксують значного поступу в діалозі, однак у разі зміни динаміки США готові знову відігравати конструктивну роль. При цьому Рубіо підкреслив, що Вашингтон не наполягає на ролі головного посередника і не заперечує участі інших сторін у цьому процесі.

Нагадаємо, головний переговорник України у перемовинах із Росією Кирило Буданов заявив про прогрес у напрямку потенційного мирного врегулювання та допустив, що досягнення угоди може не зайняти тривалого часу.