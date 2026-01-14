Гральний ринок України переходить під онлайн-контроль держави: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу грального ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Гральний ринок під контролем

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу грального ринку. Вперше держава зможе в режимі реального часу відстежувати обсяги легального грального бізнесу, зокрема ставки, виплати та повернення коштів гравцям.

Запуск системи відбуватиметься поетапно. Перший етап Державної системи онлайн-моніторингу вже вводять в експлуатацію. Очікується, що впровадження ДСОМ забезпечить прозорість грального ринку та посилить контроль за сплатою податків.

Про PlayCity

2 червня 2025 року Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

За результатами перевірок за шість місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.