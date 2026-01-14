Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гральний ринок України переходить під онлайн-контроль держави: що відомо

казино
Гральний бізнес в Україні стане прозорішим / Pixabay

Кабінет міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу грального ринку. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Гральний ринок під контролем

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу грального ринку. Вперше держава зможе в режимі реального часу відстежувати обсяги легального грального бізнесу, зокрема ставки, виплати та повернення коштів гравцям.

Запуск системи відбуватиметься поетапно. Перший етап Державної системи онлайн-моніторингу вже вводять в експлуатацію. Очікується, що впровадження ДСОМ забезпечить прозорість грального ринку та посилить контроль за сплатою податків.

Про PlayCity

2 червня 2025 року Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

За результатами перевірок за шість місяців регулятор азартних ігор держагентство PlayCity оштрафував 14 блогерів, вебсайтів та медіа на загальну суму ₴67,2 млн. Під час моніторингу фахівці виявили контент, який порушує законодавчі вимоги до реклами азартних ігор.

Автор:
Ольга Опенько