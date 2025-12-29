Запланована подія 2

Цифровые помощники для предпринимателей: на портал "Дія.Бізнес" добавили пять новых ИИ-ассистентов

портал "Действие.Бизнес"
На портал "Дія.Бізнес" добавили пять новых ИИ-ассистентов / Минцифры

На портал "Дія.Бізнес" запустили ШИ-ассистентов, которые станут персональными бизнес-помощниками. Теперь украинским предпринимателям не нужно тратить часы на поиск грантов или разработку бизнес-планов. Искусственный интеллект уточнит запрос, сформирует индивидуальную подборку материалов, сервисов и программ поддержки и подскажет следующие шаги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

На портале уже работают 5 персональных ШИ-ассистентов:

  • "Роберт" - отвечает на общие вопросы и подсказывает, где найти информацию;
  • "Фаундия" - сопровождает путь от бизнес-идеи до запуска собственного дела;
  • "Грант" помогает подобрать финансовые возможности, программы поддержки и подготовить бизнес-план;
  • "Смарт" - подсказывает решение для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов;
  • "Маркет" - ассистент по экспорту, помогающий подготовиться к выходу на международные рынки.

Эта инновация стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и компании "EPAM Systems". Новый функционал реализован при поддержке проекта "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины".

Напомним, в июне в ряд принял решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес". Малый и средний бизнес получит в доступ к персонализированным программам поддержки, что позволит им расширить собственное дело с помощью государства.

Автор:
Татьяна Ковальчук