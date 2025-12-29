Цифрові помічники для підприємців: на портал "Дія.Бізнес"додали пʼять нових ШІ-асистентів

На портал "Дія.Бізнес" запустили ШІ-асистентів, які стануть персональними бізнес-помічниками. Тепер українським підприємцям не потрібно витрачати години на пошук грантів чи розробку бізнес-планів.Штучний інтелект уточнить запит, сформує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм підтримки та підкаже наступні кроки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

На порталі уже працюють 5 персональних ШІ-асистентів:

"Роберт" — відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти інформацію;

"Фаундія" — супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи;

"Грант" — допомагає підібрати фінансові можливості, програми підтримки та підготувати бізнес-план;

"Смарт" — підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів;

"Маркет" — асистент з експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки.

Ця інновація стала можливою завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та компанії "EPAM Systems". Новий функіонал реалізовано за підтримки проєкту "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Нагадаємо, у червні уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який функціонуватиме на базі платформи "Дія.Бізнес". Малий та середній бізнес отримав доступ до персоналізованих програм підтримки, що дозволить їм розширити власну справу за допомогою держави.