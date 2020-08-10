"Озверевшие люди!": Лукашенко пояснил применение резиновых пуль против протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в ночь после выборов сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули против демонстрантов.

При этом он отметил, что пули использовались лишь единожды, сообщает "БелТА".

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По словам Лукашенко, резиновые пули использовали, когда протестующие пытались штурмовать минское РУВД и напали на милиционера.

"Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция — молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии", — заверил глава государства.

При этом он выразил мнение, что правоохранительные органы действовали мягко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что во время протестов в Беларуси штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской взяли под охрану — для этого выделили 120 человек.

По его словам, в штабе его оппонента на выборах вчера собрались около 55 человек, и один из них позвонил и попросил взять офис под охрану.

"Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай Бог свернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят", — заявил Лукашенко.

Он также пообещал, что правоохранительные органы разберутся с каждым, кто "провоцирует и толкает пацанят на беспорядки".

Напомним, что в ночь после завершения голосования в 33-х городах Беларуси прошли акции протеста сторонников оппозиции, митингующих разгоняли правоохранители и силовики. По данным МВД Беларуси, задержаны были порядка 3000 человек, более 1000 из них — в Минске.

По официальным данным, в результате столкновений погибших нет, пострадали порядка 50 участников акций протеста и 39 сотрудников правоохранительных органов. Однако, по данным правозащитников, во время акции протеста погиб один человек — мужчина попал под автозак.