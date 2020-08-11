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Протесты в Беларуси: в больницы попали более 200 протестующих

Нескольким пациентам потребовалось проведение операций

Раненый на протестах в Беларуси. Фото: Getty Images Раненый на протестах в Беларуси. Фото: Getty Images
Раненый на протестах в Беларуси. Фото: Getty Images

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что после двух дней протестов в стране в больницы попали более 200 человек.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

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В частности, в Минздраве отметили, что на сегодняшний момент в стационарах Беларуси находятся на лечении чуть больше 200 человек. При этом есть пациенты с ушибами мягких тканей и травмами конечностей.

"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", — доложили в ведомстве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

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В свою очередь оппозиционер не признает эти цифры и заявила о готовности к длительным протестам по всей Беларуси.

В ночь на 10 августа белорусские силовики задержали около 3000 человек во время акций протеста, которые возникли после голосования на выборах президента.

В ночь на 11 августа протесты в Минске продолжились, силовики вновь разогнали протестующих и зачистили район метро "Пушкинская".

Тем временем оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую после 7 часов удерживания власти вывезли в соседнюю Литву.

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