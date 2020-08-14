Происшествия 1 час назад

Беларусь освободила 3 задержанных украинцев, власти договариваются о еще одном

На данный момент ведутся переговоры для освобождения Романа Шишко

Посольство Украины в Беларуси. Фото: Википедия Посольство Украины в Беларуси. Фото: Википедия
Посольство Украины в Беларуси. Фото: Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 14 августа, в Беларуси были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

Сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца — Романа Шишко, написал он в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что все украинцы были задержаны 12 августа.

Президент заявил, что они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина... Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца — Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест", — написал Зеленский.

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Ранее в МИД сообщали, что освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев находятся на территории посольства Украины в Беларуси.

Тем временем в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны.

В связи с протестными акциями, которые проходят в Беларуси, а также столкновениями, возникающими между протестующими и правоохранителями, в ходе которых погиб один человек и есть пострадавшие, МИД Украины рекомендует украинцам, которые в настоящее время находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

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