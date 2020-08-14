В Беларуси отпустили двух задержанных украинских волонтеров: их пытали (ВИДЕО)

В Беларуси освободили двух украинских волонтеров организации "Восток SOS" Костантина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", — написал он.

Как сообщает TUT.BY, Реуцкий рассказал о пытках со стороны белорусских силовиков в следственном изоляторе.

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками милиции. Никому не дали эти протоколы прочитать. Подписывать заставляли. Тех, кто отказывался, избивали. Судебное разбирательство было прямо здесь, был конвейер. Все было довольно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", — сказал Реуцкий после освобождения белорусскому телеканалу.

Известно, что волонтеров Восток SOS задержали в Минске 12 августа. Они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу.

В отношении них открыто уголовное дело по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

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14 августа среди участников массовых протестов Беларуси, которые были освобождены из изолятора в Минске этой ночью, заметили Реуцкого.

В связи с протестными акциями, которые проходят в Республике Беларусь, а также схватками, возникающими между протестующими и правоохранителями, в ходе которых погиб один человек и есть пострадавшие, МИД Украины рекомендует украинцам, которые в настоящее время находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.