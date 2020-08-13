На задержанных в Минске украинцев открыли дело — МИД направил ноту протеста

Против задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева из организации Восток SOS открыли уголовное дело по статье о "массовых беспорядках".

Об этом сообщила белорусская правозащитница Татьяна Равяка, у которой остановились украинцы, передает Радио Свобода.

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По ее словам, на квартире уже прошли обыски: были изъяты компьютер Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

Сейчас мужчины находятся в статусе подозреваемых по событиям 10 — 12 августа, несмотря на то, что прибыли в Беларусь лишь вчера.

"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они только сегодня приехали в Беларусь, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках", — заявила Равяка.

Как заявил сегодня, 13 августа, на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, посольство Украины в Беларуси, в связи с этим инцидентом, направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними, передает "Европейская правда".

"Посольство направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания", — сообщил Кулеба.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах — это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Он подтвердил, что по месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.

Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по пункту 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других — то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", — заявил глава МИД.

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Он отметил, что согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом.

Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский консул уже посетил два центра временного содержания, но никакой информации о задержанных получить не удалось. Он продолжает объезжать места, где они могут находиться.

В связи с протестными акциями, которые проходят в Республике Беларусь, а также схватками, возникающими между протестующими и правоохранителями, в ходе которых погиб один человек и есть пострадавшие, МИД Украины рекомендует украинцам, которые в настоящее время находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Республике Беларусь по тел .: +375 25 60 311 84 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: +38(044) 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось ранее, в Минске задержали сотрудников благотворительного фонда "Восток SOS" — украинских граждан Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Напомним, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси сообщили, что, согласно предварительным итогам голосования 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Кандидат Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Позднее Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту в стране. Тем не менее, 11 августа, стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Другой кандидат в президенты Беларуси Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская была вывезена из Беларуси белорусскими властями. По словам политика, у Светланы не было выбора, власти вывезли ее из страны.