В Беларуси силовики избили и задержали украинского журналиста

Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа.

Об этом со ссылкой на данные независимой Белорусской ассоциации журналистов сообщает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook.

По его словам, всего в день президентских выборов в Беларуси правоохранители задержали не менее 15 журналистов. В частности, задержания происходили в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.

"В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова с АР говорят — "последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам", — пишет глава НСЖУ.

В свою очередь британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова было принято в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".

По последней информации из Минска от коллег из агентства АР, Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Также он не находится под стражей милиции.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Мстиславом Черновым и десятками белорусских журналистов, которые, несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси. Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность", — отметил Томиленко.

Он также добавил, что рассчитывает на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, находящихся в Беларуси.

Напомним, что в ночь после завершения голосования в 33-х городах Беларуси прошли акции протеста сторонников оппозиции, митингующих разгоняли правоохранители и силовики. По данным МВД Беларуси, задержаны были порядка 3000 человек, более 1000 из них — в Минске.

По официальным данным, в результате столкновений погибших нет, пострадали порядка 50 участников акций протеста и 39 сотрудников правоохранительных органов. Однако, по данным правозащитников, во время акции протеста погиб один человек — мужчина попал под автозак.