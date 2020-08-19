Четыре фатальные ошибки Лукашенко в выступлении перед рабочими

По свежим следам разбираю провальное выступление Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Раньше я считал его неплохим спикером в рамках своей ниши пост-коммунистического "хозяйственника", ориентированного на просоветскую часть общества.

Но после последних выступлений я забираю свои слова назад. Итак, вот четыре фатальные ошибки в риторике и коммуникации Лукашенко.

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1. Стратегическая ошибка во вступлении

Человек шел к рабочим завода — их негативное отношение к нему было известно заранее. С чего должен начинать оратор, выступая перед вражески настроенной аудиторией? С так называемых "общих мест", с того, что их объединяет, в чем оратор согласен с людьми и какие их взгляды разделяет. По сути, первая задача — сбить скепсис людей, расположить и заставить выслушать.

Что делает Александр Григорьевич? Ровно противоположное — начинает с того, что отдаляет аудиторию от себя: "Самое страшное в жизни — это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали (читай наоборот), но…". Придумать начало хуже этого невозможно.

2. Игнорирование кризисных условий

"Проклятые капиталисты на Западе" давно разработали формулу для выступления в кризисных условиях. Она называется CAP — Concern-Action-Perspective:

• Concern (обеспокоенность) — проявить эмпатию, сказать, что понимаете эмоции людей, согласиться с некоторой критикой, озвучить свое отношение (которое должно отозваться у аудитории).

• Action (действие) — отметить, что вы сделали, чтобы исправить ситуацию, какую ответственность понесут силовики, которые перешли грань дозволенного. Как будете проводить расследование по этим процессам, и что будет с задержанными активистами.

• Perspective (перспектива) — что вы сделаете в будущем, чтобы изменить обстановку, чтобы услышать людей и выстроить общий план действий. Объяснить, почему такого не будет происходить в будущем.

Что делает президент? Начинает с обвинений народа и непринятия какой-либо критики. Об этом в следующем пункте.

3. Обвинения

Если ты идешь к толпе с желанием договориться, ты не обвиняешь, а хвалишь. Агрессивный митинг ты называешь "естественной тягой нации к свободе и демократии". Забастовки на заводах называешь "жестким, но справедливым решением людей проявить свою гражданскую позицию". Что говорит Лукашенко:

• "Не запятнайте своими действиями честь рабочего человека!";

• "Не провоцируйте военных, потому что если они разойдутся, будет жарко не только вам, но и мне";

• "Политика, зачем вы сюда полезли? Здесь другие законы".

Ужаснейшая ошибка со стороны белоруса.

4. Оправдания

Самая простая, но очень существенная ошибка. Оправдывающийся спикер — слабый спикер. Оправдания всегда косвенно подтверждают вашу вину. Вторая вступительная реплика Лукашенко: "Вы всегда поддерживали президента (здесь люди свистят)... Ну ладно, пусть не все, пусть даже единицы" — оправдание + заведомое провоцирование народа на освистывание.

А вишенка на торте — прощальная фраза президента: "Спасибо, я сказал все, можете кричать "уходи". Это была попытка вызвать жалость, но очень неудачная. Браво, маэстро, столько гвоздей в свой гроб не вбивал ни один политический оратор на постсоветском пространстве.

Складывается ощущение, что Лукашенко осознанно копает себе яму своей риторикой. Также сложно представить, что политик с таким опытом мог так глупо и непродуманно коммуницировать с толпой.

Единственное, за что в этом неудачном выступлении можно похвалить Лукашенко — это за смелость. Из опыта своих клиентов, скажу, что решиться выйти на сцену к вражески настроенной толпе — это испытание, на которое не решается 8 из 10 политиков. Лукашенко решился, но, пожалуй, это его единственное достижение.