Лукашенко рассказал, когда в Беларуси могут пройти новые выборы (ВИДЕО)

Президентские выборы в Беларуси могут пройти только после принятия новой конституции.

Об этом сегодня, 17 августа заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, работа над новым Основным законом уже идет: ему предложили два варианта, но он их отверг, так как они мало отличаются от нынешнего.

При этом он подчеркнул, что президент не должен принимать решения под давлением.

"Будет так, мужики. Надо принять новую конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", — заявил Лукашенко.

До этого Лукашенко исключал любую возможность проведения новых выборов и утверждал, что другого голосования не будет, "пока его не убьют".

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил Лукашенко.



По его словам, если перевыборы состоятся, тогда "не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа". "За полгода мы уничтожим все", — заявил Лукашенко.

Позднее он заговорил об изменениях в конституцию Беларуси в контексте сокращения президентских полномочий.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Читайте также: "Не высовывайтесь на улицы!" — Лукашенко об акциях протеста в Беларуси

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики.

Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено.

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак.

Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.