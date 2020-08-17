Политика 1 час назад

Лукашенко рассказал, когда в Беларуси могут пройти новые выборы (ВИДЕО)

Для этого, по утверждению главы республики, должна быть принята новая Конституция

Александр Лукашенко. Фото: скриншот видео СТВ Александр Лукашенко. Фото: скриншот видео СТВ
Александр Лукашенко. Фото: скриншот видео СТВ

Президентские выборы в Беларуси могут пройти только после принятия новой конституции.

Об этом сегодня, 17 августа заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей президент Беларуси Александр Лукашенко.

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По его словам, работа над новым Основным законом уже идет: ему предложили два варианта, но он их отверг, так как они мало отличаются от нынешнего.

При этом он подчеркнул, что президент не должен принимать решения под давлением.

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"Будет так, мужики. Надо принять новую конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", — заявил Лукашенко.

До этого Лукашенко исключал любую возможность проведения новых выборов и утверждал, что другого голосования не будет, "пока его не убьют".

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил Лукашенко.

По его словам, если перевыборы состоятся, тогда "не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа". "За полгода мы уничтожим все", — заявил Лукашенко.

Позднее он заговорил об изменениях в конституцию Беларуси в контексте сокращения президентских полномочий.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста. 

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

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В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики.

Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. 

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак.

Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.

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