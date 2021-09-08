На 13 поездах станет проще купить билеты: УЗ сократила бронь для своих сотрудников

"Укрзализныця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронируются для нужд железнодорожников, благодаря чему в продажу ежемесячно будет поступать почти 3 тысячи дополнительных билетов. Как говорится в сообщении госкомпании, такое решение было принято по результатам дата-аналитики.

"Ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль", — пояснили в УЗ.

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При этом в одном из поездов бронирование отменили вообще, поскольку ​​забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех — на четверть.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци". После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее", — прокомментировал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, 3 тысячи билетов — это небольшой процент от общих ежемесячных продаж билетов, однако пассажиры рейсов №738 Киев — Запорожье, №7/8 Киев — Черновцы и № 82 Новоалексеевка — Харьков и еще десяти неназванных поездов "точно почувствуют это изменение".

Напомним, что в начале августа "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу льготных билетов для инвалидов.