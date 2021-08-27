"Укрзализныця" восстанавливает поезд из Одессы в Кишинев

"Укрзализныця" с 28 августа восстанавливает курсирование поезда Одесса — Кишинев (Молдова). Об этом говорится в сообщении УЗ.

Поезд №642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы — с 29 августа.

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Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, а прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева значится в 7:09 с прибытием в Одессу в 10:55.

Отмечается, что пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 тысяч пассажиров. 18 марта 2020 года сообщение прекратилось из-за карантинных ограничений.

"После полуторагодичной остановки по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferată din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса — Кишинев... Сотрудничество железных дорог Украины и Молдовы будет продолжаться, в планах — восстановление железнодорожного сообщения между столицами", — указывается в сообщении.

Из сообщения можно сделать вывод, что задействованный поезд будет все же украинского формирования, несмотря на прежнюю практику, когда маршрут обслуживался молдавской стороной.

Напомним, что ранее было возобновлено железнодорожное сообщение Украины с Венгрией и Австрией.