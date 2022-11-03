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Категория
Бизнес
Дата публикации

McDonald's возобновляет работу в Виннице: в Украине уже работает 51 заведение

McDonald's возобновляет работу в Виннице: в Украине уже работает 51 заведение

В Виннице сегодня, 3 ноября, снова открылись McDonald's на просп. Юности, 43-я и на ул. Соборной, 51-а.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что рестораны McDonald's работают с  09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдаются расширенные правила безопасности, внедренные в сети McDonald 's .

Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.  

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе. Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play). 

Сейчас в Украине уже работает 51 ресторан сети быстрого питания McDonald's.

Напомним, McDonald's 2 ноября возобновил работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.

Автор:
Светлана Манько