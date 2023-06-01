McDonald's возобновил работу в Чернигове и Кривом Роге: как будут работать заведения

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 1 июня возобновила работу еще в двух городах. В Чернигове заведение открылось по адресу ул. Княжеская, 34, а в Кривом Роге – на проспекте Гагарина 2.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

В этих McDonald's гости могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на Макдрайве. По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, сначала в ресторанах Чернигова и Кривого Рога будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.

Заведение в Чернигове будет работать с 07:00 до 22:00, в Кривом Роге с 07:00 до 21:00. Оба ресторана будут соблюдать расширенные правила безопасности, по которым в случае объявления воздушной тревоги команда завершает все процессы, выдает уже оплаченные заказы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие.

"В случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут принимать ограниченное количество посетителей во избежание скопления людей", - уточнили в McDonald's .

В обоих ресторанах компания запускает программу "Долоньки щастя" для поддержки Семейных комнат, обустроенных при детских больницах, где больные дети могут быть рядом с родителями во время лечения. Таким образом McDonald's продолжает не только заново открывать рестораны, но и восстанавливает ранее существовавшие программы.

Напомним, McDonald's с 16 мая возобновил работу двух ресторанов: в Кременчуге по ул. Киевской, 6 и в Полтаве по ул. Европейской, 187-А. Таким образом, в Украине уже работает более 70% ресторанов сети по сравнению с количеством до начала полномасштабной войны в Украине.