McDonald's возобновил работу в Кременчуге и Полтаве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 16 мая возобновляет работу двух ресторанов: в Кременчуге по ул. Киевской, 6 и в Полтаве по ул. Европейской, 187-А.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

"Полтавское заведение расположено на улице, ведущей в центр города и вместе с автомагистралью Киев – Харьков. Ресторан в Кременчуге – возле транспортного сообщения", - отметили в сети.

И в Кременчуге, и в Полтаве у McDonald's клиенты могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на МакДрайве. По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, сначала в днепровских ресторанах будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.

Рестораны будут работать с 07:00 до 22:00, но с соблюдением правил безопасности: при объявлении воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие.

"В случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут работать на ограниченное количество посетителей для более эффективной отработки обновленных процедур по безопасности", - уточнили в McDonald's.

С открытием этих двух заведений McDonald's возобновит более 70% ресторанов сети по сравнению с количеством до начала полномасштабной войны в Украине.

Накануне, 25 апреля, McDonald's возобновил работу своих первых пяти заведений в Днепре. Возобновление работы в южной и восточной части Украины началось 28 марта из Одессы и Одесской области.