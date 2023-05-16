McDonald’s відновив роботу у Кременчуці та Полтаві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 16 травня відновлює роботу двох ресторанів: у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

Про це повідомила пресслужба McDonald’s.

"Полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ – Харків. Ресторан у Кременчуці – біля транспортного сполучення", — зауважили в мережі.

І у Кременчуці, і у Полтаві в McDonald’s клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві. За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, спершу у дніпровських ресторанах буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

Ресторани працюватимуть з 07:00 до 22:00, але з дотримуванням правил безпеки: у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби працівники і гості могли пройти в укриття.

"У разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів для ефективнішого відпрацювання оновлених процедур з безпеки", — уточнили в McDonald’s.

Із відкриттям цих двох закладів McDonald’s відновить понад 70% ресторанів мережі в порівнянні з кількістю до початку повномасштабної війни в Україні.

Напередодні, 25 квітня, McDonald’s відновив роботу своїх перших п'ятьох закладів в Дніпрі. Відновлення роботи у південній та східній частині України розпочалося 28 березня з Одеси та Одеської області.