McDonald’s запускає програму "Долонька щастя", щоб допомогти батькам бути поруч з важкохворими дітьми в лікарнях

McDonald’s запускає програму "Долонька щастя" для підтримки Сімейних кімнат, облаштованих при дитячих лікарнях, де хворі діти можуть бути поруч з батьками під час лікування. Цьогорічна програма "Долонька щастя" важлива як ніколи, адже діти хворіють і під час війни, вони потребують відчуття дому та захищеності завдяки підтримці найближчих людей, адже батьки для дитини – і є дім.

Програма стартує символічно 1 червня у День захисту дітей і триватиме по 30 червня в усіх ресторанах McDonald’s в Україні. Протягом цього періоду кожен охочий зможе долучитися із придбанням упізнаваного символу благодійності - паперової долоньки, або ж спеціально введеної в меню новинки МакПиріг яблучний. Увесь прибуток з цих продажів McDonald’s перераховує благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональда для розвитку і підтримки Сімейних кімнат, де завдяки перебуванню з рідними маленькі пацієнти відчувають більше затишку і того емоційного зв’язку, який додає спокою і сил для боротьби з хворобою та швидшого одужання.

Придбати продукцію можна в усіх ресторанах McDonald’s, які працюють в Україні, та в усіх каналах продажу: в ресторанах на касі й у терміналах, на МакДрайві, через експрес-вікно, або ж при замовленні доставки, додавши вказані товари до замовлення.

McDonald’s як багаторічний партнер Фундації в Україні підтримує її в розвитку Сімейних кімнат Рональда Макдональда у найбільших державних дитячих лікарнях України. У цих кімнатах батьки й родичі маленьких пацієнтів можуть перепочити, перекусити і провести час із дитиною в ігровій зоні — майже як вдома, а перебування для рідних безкоштовне, у деяких випадках вони можуть мешкати там тижні і навіть місяці. Такі Сімейні кімнати працюють у дитячих лікарнях Києва, Львова, Вінниці, Рівного і Сум.

Компанія завжди допомагає громадам там, де може бути найбільш ефективною, і тим, що є найбільш необхідним для людей. McDonald’s втілює благодійну програму "Долонька щастя" вже понад 20 років. А з початком вторгнення компанія розширила співпрацю з Фундацією Дім Рональда МакДональда: разом з нею та за активної волонтерської участі працівників підтримує українців, які опинилися у скрутному становищі через воєнні дії. Постраждалим українським сім'ям волонтери збирають й передають продуктові набори, а державним лікарням – сучасне обладнання для лікування мінно-вибухових ран та операційних. За цими програмами надано допомоги на понад 100 млн грн.