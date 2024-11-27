Приблизно 40% товарів і продуктів для українських McDonald’s привозять з-за кордону

Значна частка постачальників McDonald’s в Україні мають місцеві виробництва. Загалом сьогодні приблизно 60% товарів і продуктів для McDonald’s виготовляються у межах України. Решту, відповідно, привозять з-за кордону.

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Про це СЕО українського McDonaldʼs Юлія Бадрітдінова розповіла Forbes Ukraine.

"Значна частка постачальників McDonald’s в Україні мають місцеві виробництва, але вони є великими міжнародними компаніями. Тому за потреби можуть постачати продукцію з виробничих потужностей поза Україною", – розповіла вона.

Бадрітдінова наводить приклад, коли підприємство постачальника салатів для бургерів Green Factory зазнало незначних пошкоджень унаслідок воєнних дій, тому певний час партнер завозив салати з Польщі. Наразі їхнє виробництво в Україні повноцінно працює.

За її словами, для того щоб нова компанія стала постачальником McDonald’s, може знадобитися до трьох років.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Наразі в Україні налічується 120 закладів, а працює - 105 ресторанів McDonald’s (15 тимчасово зачинені з вимог безпеки). У мережі працюють майже 10 000 співробітників.

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн). Прибуток при цьому сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

Проте, у другому кварталі 2024 року світові продажі McDonald's впали вперше з 2020 року, не виправдавши очікувань аналітиків. Порівняні продажі мережі впали на 1% у порівнянні з попереднім роком, що було зумовлено зниженням відвідуваності у всіх географічних сегментах компанії.