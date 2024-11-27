Приблизительно 40% товаров и продуктов для украинских McDonald's привозят из-за границы

Значительная доля поставщиков McDonald's в Украине имеют местные производства.

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Об этом СЕО украинского McDonald's Юлия Бадритдинова рассказала Forbes Ukraine.

"Значительная доля поставщиков McDonald's в Украине имеют местные производства, но они крупные международные компании. Поэтому при необходимости могут поставлять продукцию по производственным мощностям вне Украины", — рассказала она.

Бадритдинова приводит пример, когда предприятие поставщика салатов для бургеров Green Factory получило незначительные повреждения в результате военных действий, поэтому определенное время партнер завозил салаты из Польши. В настоящее время их производство в Украине полноценно работает.

По ее словам, для того, чтобы новая компания стала поставщиком McDonald's, может потребоваться до трех лет.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Сейчас в Украине насчитывается 120 заведений, а работает – 105 ресторанов McDonald's (15 временно закрыты по требованиям безопасности). В сети работают около 10 000 сотрудников.

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн). Прибыль при этом достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Однако во втором квартале 2024 года мировые продажи McDonald's упали впервые с 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков. Сравнительные продажи сети упали на 1% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено понижением посещаемости во всех географических сегментах компании.