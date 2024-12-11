McDonald’s відкрив перший ресторан у Ковелі (ФОТО)

У Ковелі відкрився перший у місті ресторан McDonald’s. Новий заклад розташований за адресою вул. Варшавська, 50-Б. Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що це 19-й новий заклад мережі, відкритий в Україні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-й ресторан загалом, який працює в країні (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки).

Що відомо про ресторан

Площа нового ресторану – 469 кв.м. Гості можуть розміститися у залі на 128 осіб або на терасі на 126 осіб.

Ресторан буде працювати з 7:00 до 23:00. Відвідувачі можуть скористатися терміналами самообслуговування, а також зробити замовлення через касу у працівників закладу.

Новий ресторан має зручне розташування на міжнародному автошляху М07.

Для водіїв з 5:00 до 23:30 доступні дві лінії “МакДрайву”, де також є додаткові паркомісця для очікування замовлень.

Крім того, на території ресторану передбачена велопарковка.

Для безперебійної роботи під час відключень електрики у закладі встановлений генератор.

Скільки робочих місць створено

У новому ресторані в Ковелі створено 70 робочих місць, що сприяє економічному розвитку регіону.

Зазначається, що McDonald’s інвестує в навчання своїх співробітників, пропонує офіційну заробітну плату, прозору систему бонусів та медичне страхування. Крім того, компанія продовжує виплачувати заробітну плату мобілізованим працівникам.

Усі ресторани в Україні працюють за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється і відкриваються протягом години після відбою.

Delo.ua повідомляло, що один із найвідвідуваніших McDonald’s України на Вокзальній площі в Києві відкрився після 5-місячної перерви — його суттєво реконструювали та зробили безбарʼєрним.

Додамо, що за останні 10 років цей ресторан щорічно входив до топ-5 ресторанів України за відвідуваністю. А за підсумками 2011 року посів друге місце серед 33 тис. закладів мережі в світі за кількістю відвідувачів.