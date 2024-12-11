McDonald's открыл первый ресторан в Ковеле (ФОТО)

В Ковеле открылся первый в городе ресторан McDonald's, расположенный по адресу ул.

Отмечается, что это 19-е новое заведение сети, открытое в Украине с начала полномасштабного вторжения, и 107-й ресторан в целом работающий в стране (еще 15 ресторанов временно закрыты по требованиям безопасности).

Что известно о ресторане

Площадь нового ресторана – 469 кв.м. Гости могут разместиться в зале на 128 человек или на террасе на 126 человек.

Ресторан будет работать с 7:00 до 23:00. Посетители могут использовать терминалы самообслуживания, а также сделать заказ через кассу у работников заведения.

Новый ресторан имеет удобное расположение. на международном автодороге М07.

Для водителей с 5:00 до 23:30 доступны две линии "МакДрайва", где также есть дополнительные паркоместа для ожидания заказов.

Кроме того, на территории ресторана предусмотрена велопарковка.

Для бесперебойной работы при отключении электричества в заведении установлен генератор.

Сколько рабочих мест создано

В новом ресторане в Ковеле создано 70 рабочих мест, что способствует экономическому развитию региона.

McDonald 's инвестирует в обучение своих сотрудников, предлагает официальную заработную плату, прозрачную систему бонусов и медицинское страхование. Кроме того, компания продолжает выплачивать заработную плату мобилизованным работникам.

Все рестораны работают по расширенным правилам безопасности. Во время воздушной тревоги ресторан закрывается и открывается в течение часа после отбоя.

Delo.ua сообщало, что один из самых посещаемых McDonald's Украины на Вокзальной площади в Киеве открылся после 5-месячного перерыва — его существенно реконструировали и сделали безбарьерным.

За последние 10 лет этот ресторан ежегодно входил в топ-5 ресторанов Украины по посещаемости. А по итогам 2011 года занял второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по количеству посетителей.