Компенсації для прифронтових аграріїв: які нові інструменти допомоги готуються

Для підтримки аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах, Кабінет Міністрів опрацьовує новий механізм компенсації втрат, завданих бойовими діями. Водночас для фермерів уже діють інструменти підтримки, серед яких програми для відновлення виробництва та державна підтримка агрострахування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Цифрова карта та підготовка до виплат у 2027 році

Міністерство вже завершило формування цифрової карти зон ризикованого землеробства. Дані про 20-кілометрову зону інтегровані до Державного земельного кадастру та Державного аграрного реєстру. Загальна площа таких земель становить близько 1,8 мільйона гектарів.

Наступним кроком стане формування бюджетного запиту на 2027 рік для компенсації втрат аграріям на цих територіях. Завдяки цифровим даним фермери зможуть подавати заявки дистанційно через ДАР. Через небезпеку міністерство рекомендує аграріям уже зараз самостійно здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків обстрілів із зазначенням GPS-координат, дати та часу, що стане основою для подання заявок.

Наприкінці серпня також планується провести загальнонаціональний форум за участю фермерів прифронтових територій для формування остаточного бюджетного запиту.

Програми агрострахування та бронювання працівників

Окрім безпекових викликів, виробники стикаються з кліматичними змінами, тому в Україні діють такі інструменти допомоги:

Державне агрострахування: механізм допомагає мінімізувати втрати від негоди. Програма передбачає компенсацію частини страхових премій: до 60% для господарств у прифронтових громадах та до 45% – для виробників в інших регіонах України.

Допомога через негоду: діє програма підтримки виробників, які зазнали втрат через посуху та інші несприятливі погодні явища – до 4 700 гривень на гектар. Торік держава вже спрямувала понад 220 мільйонів гривень на компенсацію втрат аграріям Херсонщини.

Бронювання персоналу: після оновлення критеріїв критичності триває процес перебронювання працівників аграрного сектору. Для господарств на прифронтових територіях зберігається можливість бронювання до 100% працівників за рішенням обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які реформи та виклики чекають на український агросектор. Україна розпочала практичний етап підготовки до членства в Європейському Союзі. У межах аграрного блоку вітчизняний агропромисловий комплекс має підготуватися до роботи за суворими правилами єдиного європейського ринку. Це відкриє для України доступ до 440 мільйонів нових споживачів, проте вимагатиме виконання 16 чітких індикаторів.