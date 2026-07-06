Компенсации для прифронтовых аграриев: какие новые инструменты помощи готовятся

Для поддержки аграриев, работающих в прифронтовых регионах, Кабинет Министров прорабатывает новый механизм компенсации потерь, причиненных боевыми действиями. В то же время, для фермеров уже действуют инструменты поддержки, среди которых программы для восстановления производства и государственная поддержка агрострахования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Цифровая карта и подготовка к выплатам в 2027 году

Министерство уже завершило формирование цифровой карты зон рискованного земледелия. Данные о 20-километровой зоне интегрированы в Государственный земельный кадастр и Государственный аграрный реестр. Общая площадь таких земель составляет около 1,8 миллионов гектаров.

Следующим шагом станет формирование бюджетного запроса на 2027 год для компенсации потерь аграриям на этих территориях. Благодаря цифровым данным фермеры смогут подавать заявки дистанционно через ГАР. В связи с опасностью министерство рекомендует аграриям уже сейчас самостоятельно осуществлять фото- и видеофиксацию последствий обстрелов с указанием GPS-координат, даты и времени, что станет основой для подачи заявок.

В конце августа планируется также провести общенациональный форум с участием фермеров прифронтовых территорий для формирования окончательного бюджетного запроса.

Программы агрострахования и бронирования работников

Кроме вызовов безопасности, производители сталкиваются с климатическими изменениями, поэтому в Украине действуют следующие инструменты помощи:

Государственное агрострахование: механизм помогает минимизировать потери от непогоды. Программа предусматривает компенсацию части страховых премий: до 60% для хозяйств в прифронтовых общинах и до 45% для производителей в других регионах Украины.

Помощь из-за непогоды: действует программа поддержки производителей, понесших потери из-за засухи и других неблагоприятных погодных явлений – до 4 700 гривен на гектар. В прошлом году государство уже направило более 220 миллионов гривен на компенсацию потерь аграриям Херсона.

Бронирование персонала: после обновления критериев критичности идет процесс перебронирования работников аграрного сектора. Для хозяйств прифронтовых территориях сохраняется возможность бронирования до 100% работников по решению областных военных администраций.

Напомним, ранее сообщалось, какие реформы и вызовы ждут украинский агросектор. Украина начала практический этап подготовки к членству в Европейском Союзе. В рамках аграрного блока отечественный агропромышленный комплекс должен подготовиться к работе по строгим правилам единого европейского рынка. Это откроет для Украины доступ к 440 миллионам новых потребителей, однако потребует выполнения 16 четких индикаторов.