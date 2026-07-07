Агрокредитование в Украине превысило довоенный уровень: на что фермеры берут деньги

Кредитование украинского агросектора превысило довоенный уровень и достигло 3,9 миллиарда долларов США. В то же время более 70% ссуд агропроизводители привлекают уже не на покрытие текущих потребностей, а для модернизации производства и обновления техники. Это говорит о том, что отрасль переходит от выживания к инвестициям в развитие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главным двигателем таких изменений остается государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Сейчас на нее приходится почти половина — 45% всего агрокредитования страны.

Для фермеров в прифронтовых зонах, где риски очень высоки, эта программа стала единственным спасением. В Сумской области 81% всех кредитов для аграриев выдано по программе «5-7-9%», в Херсонской области эта доля достигает 98%, а в Донецкой области государственная программа покрывает рекордные 100% — без нее финансирование агробизнеса там было бы просто невозможным.

Восстановление после потерь и изменение структуры долгов

В январе 2022 года общий кредитный портфель аграриев составил 2,8 миллиарда долларов. Полномасштабное вторжение и блокада портов поставили отрасль на грань: по оценкам Всемирного банка, аграрии потеряли около 25 миллиардов долларов. Именно кредиты помогли отрасли выстоять в первые годы. Агропроизводители начали активно привлекать финансирование, и уже через год, в январе 2023-го, кредитный портфель вырос на 11% в долларах и на 42% — в гривне.

По информации замминистра Тараса Высоцкого, в первые годы полномасштабной войны привлеченные средства помогли сохранить производство, провести посевные кампании и поддержать работу предприятий в условиях беспрецедентных вызовов.

Однако сегодня структура заимствований кардинально изменилась. Доля коротких займов упала вдвое, 72% портфеля составляет долгосрочное финансирование сроком более года. Аграрии берут деньги преимущественно на покупку новой техники и модернизацию мощностей, что подтверждает адаптацию агросектора и его ориентацию на будущее.

Долгосрочные кредиты позволяют фермерам не просто сеять и убирать урожай, а строить заводы, запускать переработку и производить продукцию с добавленной стоимостью. Это создает основу технологической модернизации и укрепления конкурентоспособности украинского аграрного экспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин готовит новые инструменты помощи для прифронтовых аграриев. Для поддержки аграриев, работающих в прифронтовых регионах, Кабинет Министров прорабатывает новый механизм компенсации потерь, причиненных боевыми действиями. В то же время, для фермеров уже действуют инструменты поддержки, среди которых программы для восстановления производства и государственная поддержка агрострахования.