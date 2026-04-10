Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму

За эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко, сообщает "Укринформ".

"В целом, задолженность теплокоммунэнерго растет. За эту зиму долги выросли на 20 млрд грн. Это вопрос, который будет нуждаться, в частности, в законодательном урегулировании", — отметила Свириденко.

Министр энергетики Денис Шмигаль добавил, что уровень расчетов населения Харькова и области за коммунальные услуги остается высоким и составляет около 98%.

В то же время, по его словам, харьковские коммунальные предприятия накопили значительные долги – почти 8 млрд грн за электроэнергию и 23 млрд грн за потребленный газ.

"Это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями", - отметил Шмигаль

Заметим, что долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года увеличились на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 113,4 млрд грн.