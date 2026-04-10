AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму

За эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко, сообщает "Укринформ".

  "В целом, задолженность теплокоммунэнерго растет. За эту зиму долги выросли на 20 млрд грн. Это вопрос, который будет нуждаться, в частности, в законодательном урегулировании", — отметила Свириденко.

Министр энергетики Денис Шмигаль добавил, что уровень расчетов населения Харькова и области за коммунальные услуги остается высоким и составляет около 98%.

В то же время, по его словам, харьковские коммунальные предприятия накопили значительные долги – почти 8 млрд грн за электроэнергию и 23 млрд грн за потребленный газ.

"Это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями", -   отметил Шмигаль

Заметим, что долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года увеличились на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 113,4 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко