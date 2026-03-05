Українці заборгували за комунальні послуги понад 113 млрд грн: за що платили найменше

Борги населення України з оплати житлово-комунальних послуг у четвертому кварталі 2025 року збільшилися на 12,5% порівняно з попереднім кварталом – до 113,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Протягом жовтня-грудня громадяни сплатили за надані послуги 64,1 млрд грн, що становить 83,1% від нарахованих 77,1 млрд грн.

При цьому найбільше оплачувалися централізоване водопостачання і водовідведення (105,1% від нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (59,3%).

Структура боргів за видами послуг

Найбільша частка невиплачених коштів припадає на постачання теплової енергії та гарячої води, де борг зріс на 14,7% і становив 38 млрд грн.

Заборгованість за постачання та розподіл природного газу становила 35,4 млрд грн (+26,8%), поставлену електроенергію – 17 млрд грн (+2,7%), централізоване водопостачання та водовідведення – 10,1 млрд грн ("мінус" 2,8%), управління багатоквартирним будинком – 9,5 млрд грн (+0,7%), управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+0,2%).

Статистика по регіонам

Лідером за сумою боргу залишається Дніпропетровська область із показником 18,3 млрд грн.

У Донецькій області заборгованість становить 4,1 млрд грн, а в Полтавській — 3,4 млрд грн.

В інших регіонах, зокрема Київській, Харківській, Львівській та Одеській областях, суми коливаються від 1,1 до 2,1 млрд грн.

Мешканці столиці накопичили борги на суму 2,9 млрд грн.

Нагадаємо, киянам перерахують вартість опалення та гарячого водопостачання за січень 2026 року через численні аварії на мережах, перебої в роботі систем та необхідність зливати теплоносій під час морозів.

Окрім цього, зважаючи на складну ситуацію, київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.