Киянам перерахують квитанції за опалення і гарячу воду: у КМДА пояснили, чому у платіжках стоять нулі

Киянам перерахують вартість опалення та гарячого водопостачання / Depositphotos

Киянам перерахують вартість опалення та гарячого водопостачання за січень 2026 року через численні аварії на мережах, перебої в роботі систем та необхідність зливати теплоносій під час морозів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА, передає «Апостроф».

Мешканці столиці помітили, що паперові платіжки цього місяця приходять із затримкою, а в електронних кабінетах у графі «опалення» часто відображаються нульові нарахування.

За словами Грамотної, паперові квитанції з оновленими сумами почнуть розносити найближчим часом, а в особистих кабінетах споживачів поки що можуть відображатися нулі — нарахування буде скориговано індивідуально за фактично отриману послугу.

Вона пояснила, що затримка паперових квитанцій за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання пов’язана з теплопостачальною компанією, яка проводить перерахунок відповідно до фактичного обсягу наданих послуг. Це зумовлено аваріями та тимчасовими перебоями в теплопостачанні.

"Теплопостачальна компанія здійснить перерахунок відповідно до тієї кількості обсягів послуг, які були фактично людьми отримані, тому що були і перебої з послугами, і були аварійні ситуації. Ви знаєте, що декілька разів доводилось зливати систему, саме теплоносій з будинку спускати воду і повторно її заливати. І для того, щоб кияни отримували саме за фактично надану послугу, необхідно здійснити нарахування саме за фактом отримання послуг чи неотримання", — підкреслила Грамотна.

Зауважимо, згідно з рішенням уряду, перерахунок за комунальні послуги мають здійснити самі надавачі послуг і комунальні підприємства. Він має відбутися автоматично за період з 1 січня, без подання додаткових заяв від громадян, та відобразитися у платіжках уже в лютому.

Автор:
Світлана Манько