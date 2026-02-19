Киевлянам пересчитают квитанции за отопление и горячую воду: в КГГА объяснили, почему в платежках стоят нули

Киевлянам перечислят стоимость отопления и горячего водоснабжения за январь 2026 года из-за многочисленных аварий на сетях, перебоев в работе систем и необходимости сливать теплоноситель во время морозов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Юлия Грамотная, советница заместителя председателя КГГА, передает «Апостроф».

Жители столицы заметили, что бумажные платежки в этом месяце приходят с задержкой, а в электронных кабинетах в графе отопления часто отражаются нулевые начисления.

По словам Грамотной, бумажные квитанции с обновленными суммами начнут разносить в ближайшее время, а в личных кабинетах потребителей пока могут отражаться нули — начисления будут скорректированы индивидуально за фактически полученную услугу.

Она пояснила, что задержка бумажных квитанций за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения связана с теплоснабжающей компанией, которая производит перерасчет в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг. Это обусловлено авариями и временными перебоями в теплоснабжении.

"Теплоснабжающая компания осуществит перерасчет в соответствии с тем количеством объемов услуг, которые были фактически людьми получены, потому что были и перебои с услугами, и были аварийные ситуации. Вы знаете, что несколько раз приходилось сливать систему, именно теплоноситель из дома спускать воду и повторно ее заливать. И для того, чтобы киевляне получали именно по факту предоставления неполучение", - подчеркнула Грамотная.

Заметим, согласно решению правительства, перерасчет за коммунальные услуги должны осуществить сами поставщики услуг и коммунальные предприятия. Он должен состояться автоматически за период с 1 января, без подачи дополнительных заявлений от граждан, и отразиться в платежках уже в феврале.