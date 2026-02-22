Платіжки за січень із перерахунком: киянам пояснили, як нарахували за тепло

У платіжках за січень 2026 року киянам не нараховували плату за централізоване опалення за період, коли послуга фактично не надавалася.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

У компанії пояснили, що масовані російські обстріли пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці, через що теплопостачання та гаряче водопостачання для значної кількості споживачів довелося тимчасово призупинити.

Відповідно, у платіжках, які кияни отримали в лютому, плата за опалення за цей період відсутня. Нарахування за частину січня додадуть у рахунки за лютий — лише за ті дні, коли тепло подавалося безперебійно.

Затримка платіжок і нові правила

Доставка платіжних документів у лютому відбулася із затримкою через набрання чинності постановою Кабінет міністрів України №118 від 30 січня 2026 року. Документ врегульовує порядок перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Наразі всі формати рахунків, зокрема паперові, вже доступні для оплати.

У будинках, які отримують тепло від "Київтеплоенерго", але не мають прямих договорів із підприємством (наприклад, через ОСББ або приватні керуючі компанії), частково нарахували плату за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахувань за січень для тарифної категорії "населення" у таких випадках немає.

Якщо споживачі вже оплатили рахунок за січень — наприклад, через автоплатіж або як оплату боргу за попередні періоди — ці кошти зарахують як переплату.

Нагадаємо, що понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах до кінця зими залишаються без тепла після попередніх обстрілів. Подати теплоносій у ці будинки наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ і і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Киянам перерахують вартість опалення та гарячого водопостачання за січень 2026 року через численні аварії на мережах, перебої в роботі систем та необхідність зливати теплоносій під час морозів.

Окрім цього, зважаючи на складну ситуацію, київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.