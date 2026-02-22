Платежки за январь с перерасчетом: киевлянам объяснили, как насчитали за тепло

В платежках за январь 2026 киевлянам не начисляли плату за централизованное отопление за период, когда услуга фактически не предоставлялась.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

В компании объяснили, что массированные российские обстрелы повредили объекты критической инфраструктуры столицы, из-за чего теплоснабжение и горячее водоснабжение для большого количества потребителей пришлось временно приостановить.

Соответственно, в платежках, полученных киевлянами в феврале, плата за отопление за этот период отсутствует. Начисление за часть января прибавят в счета за февраль — только в те дни, когда тепло подавалось бесперебойно.

Задержка платежей и новые правила

Доставка платежных документов в феврале состоялась с задержкой из-за вступления в силу постановления Кабинета министров Украины №118 от 30 января 2026 года. Документ регулирует порядок пересчета стоимости коммунальных услуг при их непредоставлении или предоставлении не в полном объеме.

Все форматы счетов, в том числе бумажные, уже доступны для оплаты.

В домах, получающих тепло от "Киевтеплоэнерго", но не имеющих прямых договоров с предприятием (например, через ОСМД или частных управляющих компаний), частично начислили плату за остаток потребленной в декабре тепловой энергии. Начислений за январь для тарифной категории населения в таких случаях нет.

Если потребители уже оплатили счет за январь – например, через автоплатеж или в качестве оплаты долга за предыдущие периоды – эти средства отнесут как переплату.

Напомним, что более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах до конца зимы остаются без тепла после предварительных обстрелов. Подать теплоноситель в эти дома пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Киевлянам перечислят стоимость отопления и горячего водоснабжения за январь 2026 года из-за многочисленных аварий на сетях, перебоев в работе систем и необходимости сливать теплоноситель во время морозов.

Кроме этого, ввиду сложной ситуации, киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжение столицы.