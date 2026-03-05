Запланована подія 2

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 113 млрд грн: за что платили меньше всего

коммуналка
Задолженность по ЖКУ выросла на 12% / Depositphotos

Долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года увеличились на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 113,4 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В течение октября-декабря граждане оплатили предоставленные услуги 64,1 млрд грн, что составляет 83,1% от начисленных 77,1 млрд грн.

При этом больше оплачивались централизованное водоснабжение и водоотвод (105,1% от начисленных сумм), а меньше всего – поставки тепла и горячей воды (59,3%).

Структура долгов по видам услуг

Наибольшая доля невыплаченных средств приходится на поставку тепловой энергии и горячей воды, где долг вырос на 14,7% и составил 38 млрд. грн.

Задолженность за поставку и распределение природного газа составляла 35,4 млрд грн (+26,8%), поставленную электроэнергию – 17 млрд грн (+2,7%), централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,1 млрд грн ("минус" 2,8%), управление многоквартирным домом – +9, 3,2 млрд грн (+0,2%).

Статистика по регионам

Лидером по сумме долга остается Днепропетровская область с показателем 18,3 млрд. грн.

В Донецкой области задолженность составляет 4,1 млрд грн, а в Полтавской – 3,4 млрд грн.

В других регионах, в частности, Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях, суммы колеблются от 1,1 до 2,1 млрд грн.

Жители столицы накопили долги в сумме 2,9 млрд грн.

Напомним, киевлянам   перечислят стоимость отопления   и горячего водоснабжения за январь 2026 из-за многочисленных аварий на сетях, перебоев в работе систем и необходимости сливать теплоноситель во время морозов.

Кроме этого, ввиду сложной ситуации, киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают   стратегический план по будущему энергообеспечению   и теплоснабжение столицы.

Автор:
Татьяна Бессараб