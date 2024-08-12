Google и Минобразования Украины запускают бесплатную программу по облачным технологиям для студентов

Google совместно с Министерством образования и науки Украины объявили о запуске бесплатной образовательной программы Google Cloud для студентов: уверен старт карьеры.

Об этом говорится в пресс-релизе Google.

Инициатива направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области облачных технологий и укрепление цифровой устойчивости Украины.

Программа дает студентам возможность получить практические навыки работы с Google Cloud, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Участники получат доступ к платформе Google Cloud Skills Boost, где смогут выбрать одно из шести учебных направлений.

В них входят:

Google Cloud Digital Leader: базовое понимание облачных концепций и возможностей Google Cloud, особенно для нетехнических специальностей.

Google Cloud Engineering: углубление в облачную инфраструктуру и подготовка к таким профессиям, как облачный инженер или инженер DevOps.

Google Cloud Data Analytics: анализ и преобразование данных в облаке.

Google Cloud Computing Foundations: технический фундамент облачных вычислений.

Google Cloud Cybersecurity: защита облачных сред от угроз.

Google Cloud GenAI: генеративный искусственный интеллект и его применение.

Для учебных заведений программа предлагает бесплатный доступ к учебным ресурсам, возможность интеграции в учебные планы и техническую поддержку. Студенты получат сертификаты и бейджи навыков Google Cloud, а также возможность участия в воркшопах с экспертами Google и лидерами украинской ИТ-индустрии.

Программа успешно прошла тестирование с участием пяти ведущих украинских университетов и готовится к всеукраинскому запуску в 2024-2025 учебном году.

Учреждения высшего и профессионального высшего образования Украины приглашаются к участию в программе. Для получения дополнительной информации и регистрации представители учебных заведений могут обращаться по электронному адресу [email protected].

В рамках инициативы по усилению онлайн-безопасности детей и подростков Google запустил платформу "Безопасность детей в Интернете". Этот комплексный ресурс предлагает родителям, учителям и детям набор инструментов и рекомендаций по навигации в цифровом мире с умом и ответственностью.