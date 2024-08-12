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Google и Минобразования Украины запускают бесплатную программу по облачным технологиям для студентов
Google совместно с Министерством образования и науки Украины объявили о запуске бесплатной образовательной программы Google Cloud для студентов: уверен старт карьеры.
Об этом говорится в пресс-релизе Google.
Инициатива направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области облачных технологий и укрепление цифровой устойчивости Украины.
Программа дает студентам возможность получить практические навыки работы с Google Cloud, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Участники получат доступ к платформе Google Cloud Skills Boost, где смогут выбрать одно из шести учебных направлений.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В них входят:
- Google Cloud Digital Leader: базовое понимание облачных концепций и возможностей Google Cloud, особенно для нетехнических специальностей.
- Google Cloud Engineering: углубление в облачную инфраструктуру и подготовка к таким профессиям, как облачный инженер или инженер DevOps.
- Google Cloud Data Analytics: анализ и преобразование данных в облаке.
- Google Cloud Computing Foundations: технический фундамент облачных вычислений.
- Google Cloud Cybersecurity: защита облачных сред от угроз.
- Google Cloud GenAI: генеративный искусственный интеллект и его применение.
Для учебных заведений программа предлагает бесплатный доступ к учебным ресурсам, возможность интеграции в учебные планы и техническую поддержку. Студенты получат сертификаты и бейджи навыков Google Cloud, а также возможность участия в воркшопах с экспертами Google и лидерами украинской ИТ-индустрии.
Программа успешно прошла тестирование с участием пяти ведущих украинских университетов и готовится к всеукраинскому запуску в 2024-2025 учебном году.
Учреждения высшего и профессионального высшего образования Украины приглашаются к участию в программе. Для получения дополнительной информации и регистрации представители учебных заведений могут обращаться по электронному адресу [email protected].
В рамках инициативы по усилению онлайн-безопасности детей и подростков Google запустил платформу "Безопасность детей в Интернете". Этот комплексный ресурс предлагает родителям, учителям и детям набор инструментов и рекомендаций по навигации в цифровом мире с умом и ответственностью.