Украинцы смогут получить новую профессию благодаря проекту ReSkill UA: продолжается набор на образовательную онлайн-программу

Happy Monday вместе с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействии Министерства экономики Украины запустили программу ReSkill UA. Это онлайн программа повышения квалификации и переквалификации для украинцев с возможностью дальнейшего трудоустройства.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В проекте могут принять участие как начинающие, так и специалисты, стремящиеся изменить или расширить сферу профессиональной деятельности, а также специалисты, которые планируют начать собственный бизнес или только начинают испытывать свои силы в предпринимательстве.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, государство тесно сотрудничает с бизнесом для реализации образовательных инициатив для украинцев, желающих повысить квалификацию или попробовать себя в новой профессии.

Она назвала это ценным вкладом в экономику страны, ведь такие программы обучения готовят специалистов в сферах, в которых ощущается потребность на рынке труда.

"Образовательный проект ReSkill UA предоставляет бесплатный доступ к обучению, после которого студенты получат международные сертификаты от лучших мировых университетов и компаний, среди которых Google, Meta, IBM и т.д.", - говорится в ее сообщении.

Что предполагает образовательная программа

Согласно сообщению Минэкономики, участники программы получат бесплатный доступ к одной из одиннадцати обучающих программ, которую выберут самостоятельно.

Сферы обучения сформированы на основе анализа запросов работодателей на рынке труда. Среди них, в частности:

Программы для переквалификации - можно овладеть профессиями с нуля в таких сферах: продажи, проектный менеджмент, маркетинг, служба поддержки в ритейле, предпринимательство.

Программы по повышению квалификации - можно углубить экспертизу в таких сферах: энергетика, производство, строительство, управление цепочками и логистика.

Программы для переквалификации и повышения квалификации в таких областях: кибербезопасность, искусственный интеллект.

Отмечается, что в течение учебы каждый участник сможет воспользоваться менторской поддержкой Happy Monday. Запланированы такие инициативы, как карьерные консультации, вебинары и т.д.

После завершения курсов участники получат международный сертификат от Coursera, а также смогут воспользоваться возможностями трудоустройства, предусмотренными программой (ярмарки вакансий, онлайн и офлайн-стажировки и т.д.).

Обучение будет проходить онлайн.

Регистрация для участия в проекте открыта. Старт обучения – в июне. Чтобы принять участие в проекте ReSkill UA, нужно заполнить регистрационную форму.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск новой бесплатной образовательно-грантовой программы "Experiment 1.01" для начинающих предпринимателей. Программа ориентирована на тех, кто открыл собственное дело после 2022 года или планирует запустить стартап.

На днях стало известно, что Projector Foundation при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики объявляет третий набор на обучение в сфере креативных и IT-индустрий для украинок за рубежом и в Украине.

UK-Ukraine Techbridge также запускает программу Wave, которая позволит начать карьеру в топовой международной компании Salesforce.

А ветераны и ветеранки, а также военные и их семьи могут пройти бесплатный курс "Основы работы с базами данных", являющийся общим проектом Украинского ветеранского фонда, Lobby X и ИТ-компании SoftServe.

Фото: ua.depositphotos.com