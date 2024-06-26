В Минкульте рассказали, во сколько государству обходится подготовка творческих профессионалов

Средняя стоимость обучения одного человека творческой профессии для государства составляет 2 млн. грн., сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина".

По его словам, это не максимально верифицированная оценка, она для разных творческих специальностей и направлений разная.

"Но эта цифра 2 млн грн – это примерно та стоимость, которую вкладывает государство, частное лицо, родители, чтобы получить необходимый, конкурентоспособный на рынке труда уровень владения художественными и культурными практиками", – отметил он.

Также сообщается, что средняя продолжительность подготовки человека творческой профессии составляет 15 лет: 6-8 лет на художественную школу, 4 года на колледж и еще 4 года на вуз.

Карандеев также добавил, что с начала полномасштабной войны сфера культуры Украины потеряла 18% работников.

"По состоянию на сегодняшний день за более двух лет войны наша сфера - сфера культуры - потеряла во всех сферах, во всех звеньях культурного производства, 18% сотрудников. Это не только создатели и художники, но и те, кто обеспечивает работу заведений культуры", - сказал он. Карандеев.

Среди основных причин, по которым люди уходят из сферы культуры по разным обстоятельствам, в частности из-за низкой заработной платы, а также не приходят в эту сферу, поскольку не видят в этом перспективы для себя.

Добавим, работники в сфере библиотечного, архивного и музейного дела получают самую низкую в Украине зарплату – 11 063 грн (в этом году она выросла на 15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) ) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

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