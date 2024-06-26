Середня вартість підготовки творчих професіоналів для держави складає 2 млн грн

Середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн, повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це не максимально верифікована оцінка, вона для різних творчих спеціальностей і напрямів різна.

"Але ця цифра 2 млн грн - це приблизно та вартість, яку вкладає держава, приватна особа, батьки, щоб отримати необхідний, конкурентоспроможний на ринку праці рівень володіння мистецькими та культурними практиками", - зазначив він.

Також повідомляється, що середня тривалість підготовки людини творчої професії становить 15 років: 6-8 років на мистецьку школу, 4 роки на коледж, і ще 4 роки на виш.

Карандєєв також додав, що з початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників.

"Станом на сьогодні за понад два роки війни наша сфера - сфера культури - втратила у всіх сферах, у всіх ланках культурного продукування, 18% співробітників. Це не тільки творці і художники, а й ті, хто забезпечує роботу закладів культури", - сказав Карандєєв.

Серед основних причин, через які люди йдуть зі сфери культури з різних обставин, зокрема через низьку заробітну плату, а також не приходять у цю сферу, оскільки не бачать у цьому перспективи для себе.

Додамо, працівники у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи отримують найнижчу в Україні зарплату – 11 063 грн (цього року вона зросла на 15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та в освіті – 12 649 грн (+14,4%).