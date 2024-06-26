Українці зможуть отримати нову професію завдяки проєкту ReSkill UA: триває набір на освітню онлайн-програму

Happy Monday разом з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки України запустили програму ReSkill UA. Це онлайн-програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації для українців із можливістю подальшого працевлаштування.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що у проєкті можуть взяти участь як початківці, так і спеціалісти, що прагнуть змінити або розширити сферу професійної діяльності, а також фахівці, які планують розпочати власний бізнес або тільки починають випробовувати свої сили у підприємництві.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, держава тісно співпрацює з бізнесом для реалізації освітніх ініціатив для українців, які хочуть підвищити кваліфікацію або спробувати себе в новій професії.

Вона назвала це цінним вкладом в економіку країни, адже такі програми навчання готують спеціалістів у сферах, в яких наразі відчувається потреба на ринку праці.

"Освітній проєкт ReSkill UA надає безоплатний доступ до навчання після якого студенти отримають міжнародні сертифікати від найкращих світових університетів та компаній, серед яких Google, Meta, IBM тощо", - йдеться в її повідомленні.

Що передбачає освітня програма

Згідно з повідомленням Мінекономіки, учасники програми отримають безоплатний доступ до однієї із одинадцяти навчальних програм, яку оберуть самостійно.

Сфери навчання сформовані на основі аналізу запитів роботодавців на ринку праці. Серед них, зокрема:

Програми для перекваліфікації - можна опанувати професії з нуля у таких сферах: продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво.

Програми для підвищення кваліфікації - можна поглибити експертизу в таких сферах: енергетика, виробництво, будівництво, управління ланцюгами постачання та логістика.

Програми для перекваліфікації та підвищення кваліфікації у таких сферах: кібербезпека, штучний інтелект.

Зазначається, що протягом навчання кожен учасник зможе скористатися менторською підтримкою від Happy Monday. Заплановані такі ініціативи, як кар’єрні консультації, вебінари тощо.

Після завершення курсів учасники отримають міжнародний сертифікат від Coursera, а також зможуть скористатися можливостями працевлаштування, які передбачені програмою (ярмарки вакансій, онлайн та офлайн-стажування тощо).

Навчання відбуватиметься онлайн.

Реєстрація для участі у проєкті вже відкрита. Старт навчання – у червні. Щоб взяти участь у проєкті ReSkill UA потрібно заповнити реєстраційну форму.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск нової безоплатної освітньо-грантової програми "Experiment 1.01" для підприємців-початківців. Програма орієнтована на тих, хто відкрив власну справу після 2022 року або планує запустити стартап.

Додамо, днями стало відомо, що Projector Foundation за фінансової підтримки ЄС та інформаційної підтримки Мінекономіки оголошує третій набір на навчання у сфері креативних та IT-індустрій для українок за кордоном та в Україні.

UK-Ukraine Techbridge також запускає програму Wave, яка надасть можливість почати кар’єру в топовій міжнародній компанії Salesforce.

А ветерани й ветеранки, а також військові та їхні родини можуть пройти безоплатний курс "Основи роботи з базами даних", який є спільним проєктом Українського ветеранського фонду, Lobby X та ІТ-компанії SoftServe.

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