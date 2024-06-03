Google представил платформу, которая поможет научить детей безопасности в Интернете

В рамках инициативы по усилению онлайн-безопасности детей и подростков Google запустил платформу "Безопасность детей в Интернете". Этот комплексный ресурс предлагает родителям, учителям и детям набор инструментов и рекомендаций по навигации в цифровом мире с умом и ответственностью.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На сайте собраны полезные инструменты, ресурсы и советы по онлайн-безопасности. Для детей всех возрастов представлена информация об основах цифрового гражданства, безопасности, как ответственно делиться информацией онлайн, общаться вежливо и защищать свою конфиденциальность.

Для родителей и учителей есть инструменты и ресурсы, которые помогут начать разговор с детьми об интернет-безопасности. В частности, руководство по Family Link для родителей поможет установить правила использования цифровых устройств и ознакомит с функциями приложения Family Link для присмотра за детьми на Android-устройствах.

Также есть отдельное руководство с советами для молодежи, как быть внимательными и осмотрительными в интернете.

"Важно помочь детям осознать, что люди и ситуации в Интернете не всегда таковы, какими кажутся. Чтобы оставаться в безопасности в Интернете, нужно научиться различать, что настоящее, а что фальшивое", - подчеркнули в компании.

Кроме того, на сайте собраны ранее выпущенные продукты Google по онлайн-безопасности: игра "Interland", руководство по безопасности детей в интернете и руководство по медиаграмотности для подростков.

Google Украина реализует этот проект при поддержке Министерства образования и науки Украины и ОО "Смарт освіта". Все учебные материалы разработаны совместно с партнерами-специалистами по онлайн-безопасности – Internet Keep Safe Coalition, Connect Safety и Family Online Safety Institute.

О безопасности детей в интернете начала заботиться и Meta. Компания заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook. Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы оградить детей от вредного содержимого.

Источник фото: ua.depositphotos.com