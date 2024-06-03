Google представив платформу, яка допоможе навчити дітей безпеки в Інтернеті

В рамках ініціативи з посилення онлайн-безпеки дітей та підлітків Google запустив платформу "Безпека дітей в Інтернеті". Цей комплексний ресурс пропонує батькам, вчителям та самим дітям набір інструментів та рекомендацій для навігації в цифровому світі з розумом та відповідальністю.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії.

На сайті зібрано корисні інструменти, ресурси та поради щодо онлайн-безпеки. Для дітей різного віку представлено інформацію про основи цифрового громадянства, безпеки, як відповідально ділитися інформацією онлайн, спілкуватися ввічливо та захищати свою конфіденційність.

Для батьків та вчителів є інструменти та ресурси, що допоможуть розпочати розмову з дітьми про інтернет-безпеку. Зокрема, "Посібник із Family Link для батьків" допоможе встановити правила використання цифрових пристроїв та ознайомить з функціями додатку Family Link для нагляду за дітьми на Android-пристроях.

Також є окремий посібник з порадами для молоді, як бути пильними та обачними в інтернеті.

"Важливо допомогти дітям усвідомити, що люди й ситуації в Інтернеті не завжди такі, якими здаються. Щоб залишатися в безпеці в Інтернеті, потрібно навчитися розрізняти, що справжнє, а що фальшиве", - наголосили в компанії.

Окрім цього, на сайті також зібрано раніше випущені продукти Google з онлайн-безпеки: гра "Interland", посібник з безпеки дітей в інтернеті та посібник з медіаграмотності для підлітків.

Google Україна реалізує цей проєкт за підтримки Міністерства освіти і науки України та ГО “Смарт освіта”. Усі навчальні матеріали розроблено спільно з партнерами-спеціалістами з онлайн-безпеки - Internet Keep Safe Coalition, Connect Safety та Family Online Safety Institute.

Про безпеку дітей в інтернеті почала дбати і Meta. Компанія заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com