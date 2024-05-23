Google дозволив ділитися паролями з близькими

У сервісі Google Password Manager нарешті з'явилася довгоочікувана можливість спільного доступу до паролів. Компанія Google підтвердила запуск цієї функції в рамках оновлення додатків Google Play у травні 2024 року.

Про це повідомляє Android Authority.

Оновлення дозволяє безпечно діліться збереженими паролями з членами своєї сім'ї в Менеджері паролів Google. Після надання спільного доступу інші користувачі отримають копію вашого паролю у своєму менеджері, готову до використання.

"Ви можете безпечно ділитися своїми паролями зі своєю сімейною групою в Менеджері паролів Google. Коли ви поділитеся паролем, члени вашої родини отримають його копію у своєму менеджері паролів", - пояснюють у Google.

Компанія навела кілька прикладів, де функція обміну паролями може бути корисною - спільний доступ до облікових записів дитячих садків, шкільних завдань, потокових сервісів, страхових акаунтів, VPN тощо.

Наразі ця можливість доступна лише в мобільних додатках Google для Android після оновлення Google Play Services до версії 24.20. Втім, поки не з'явилася в стабільній версії браузера Chrome для комп'ютерів.

Додамо, з 10 червня, Google збільшує мінімальну версію операційної системи, необхідну для використання додатку Google Wallet на Android та Wear OS пристроях. Google Wallet вимагатиме Android 9 або новішу версію на смартфонах, а також Wear OS 2.x або новішу на розумних годинниках.

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