Google разрешил делиться паролями с близкими

В сервисе Google Password Manager наконец-то появилась долгожданная возможность совместного доступа к паролям. Компания Google подтвердила запуск этой функции в рамках обновления приложений Google Play в мае 2024 года.

Об этом сообщает Android Authority.

Обновление позволяет безопасно делиться сохраненными паролями с членами своей семьи в менеджере паролей Google. После предоставления общего доступа другие пользователи получат копию вашего пароля в своем менеджере, готовую к использованию.

"Вы можете безопасно делиться своими паролями со своей семейной группой в менеджере паролей Google. Когда вы поделитесь паролем, члены вашей семьи получат его копию в своем менеджере паролей", - объясняют в Google.

Компания привела несколько примеров, где функция обмена паролями может быть полезной - общий доступ к учетным записям детских садов, школьным задачам, потоковым сервисам, страховым аккаунтам, VPN и т.д.

Пока эта возможность доступна только в мобильных приложениях Google для Android после обновления Google Play Services до версии 24.20. Впрочем, пока не появилось в стабильной версии браузера Chrome для компьютеров.

Добавим, с 10 июня Google увеличивает минимальную версию операционной системы, необходимую для использования приложения Google Wallet на Android и Wear OS устройствах. Google Wallet потребует Android 9 или более позднюю версию на смартфонах, а также Wear OS 2.x или более позднюю на умных часах.

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