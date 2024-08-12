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Google та Міносвіти України запускають безкоштовну програму з хмарних технологій для студентів
Google спільно з Міністерством освіти і науки України оголосили про запуск безкоштовної освітньої програми "Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри".
Про це йдеться в прессрелізі Google.
Ініціатива спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері хмарних технологій та зміцнення цифрової стійкості України.
Програма надає студентам можливість отримати практичні навички роботи з Google Cloud, що підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Учасники матимуть доступ до платформи Google Cloud Skills Boost, де зможуть обрати один з шести навчальних напрямів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
До них входять:
- Google Cloud Digital Leader: базове розуміння хмарних концепцій та можливостей Google Cloud, зокрема, для нетехнічних спеціальностей.
- Google Cloud Engineering: заглиблення у хмарну інфраструктуру і підготовка до таких професій, як хмарний інженер або DevOps інженер.
- Google Cloud Data Analytics: аналіз і перетворення даних в хмарі.
- Google Cloud Computing Foundations: технічний фундамент хмарних обчислень.
- Google Cloud Cybersecurity: захист хмарних середовищ від загроз.
- Google Cloud GenAI: генеративний штучний інтелект і його застосування.
Для закладів освіти програма пропонує безкоштовний доступ до навчальних ресурсів, можливість інтеграції в навчальні плани та технічну підтримку. Студенти отримають сертифікати та бейджі навичок Google Cloud, а також можливість участі у воркшопах з експертами Google та лідерами української ІТ-індустрії.
Програма успішно пройшла тестування за участі п'яти провідних українських університетів і готується до всеукраїнського запуску у 2024-2025 навчальному році.
Заклади вищої та фахової передвищої освіти України запрошуються до участі в програмі. Для отримання додаткової інформації та реєстрації представники закладів освіти можуть звертатися на електронну адресу [email protected].
Додамо, в рамках ініціативи з посилення онлайн-безпеки дітей та підлітків Google запустив платформу "Безпека дітей в Інтернеті". Цей комплексний ресурс пропонує батькам, вчителям та самим дітям набір інструментів та рекомендацій для навігації в цифровому світі з розумом та відповідальністю.